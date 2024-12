Foto Le pagelle del Pampa: voti da urlo per Meret, Neres e Lobotka. 'Solo' 6 a Conte

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa, ha stilato le pagelle agli azzurri per la vittoria contro il Genoa. Per l'ex attaccante i migliori in campo sono tre a pari merito: 7,5 a Meret autore di grandissime parate, a David Neres entrato in entrambi i gol ed a Lobotka oggi padrone del centrocampo. Ottimi anche i voti per i due marcatori Anguissa e Rrahmani, ad entrambi 7. 6,5, invece, a Romelu Lukaku, che ha colpito una traversa, e al subentrante Kvaratskhelia. Di seguito tutti i voti del Pampa.