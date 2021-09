Le pagelle dell'Italia - Tutto facile, ma Di Lorenzo tra i migliori è premiato col 7

Le pagelle di Italia-Lituania a cura di Tuttomercatoweb.com

Donnarumma 6 - Assiste al primo tempo da spettatore non pagante. Poi Mancini, archiviata la pratica già nella prima frazione, lo richiama in panchina. Dal 46esimo Sirigu 6 - Come sopra. Il suo ingresso in campo è, proprio come all'Europeo, un omaggio che il ct fa a uno degli uomini spogliatoio più importanti di questa Nazionale.

Di Lorenzo 7 - Il gol che voleva essere un cross e invece scavalca il portiere, a inizio ripresa, è il premio alla generosità di un terzino che non si risparmia mai. Ottima prestazione anche nel primo tempo, da un suo cross nasce il gol di Raspadori.

Acerbi 6 - C'è da stringere un po' i denti giusto nei primi minuti. Poi l'Italia prende il largo e la difesa da lui guidata può assistere allo show degli attaccanti.

Bastoni 6 - Non al 100% per la botta rimediata ieri in allenamento ma comunque in grado di scendere in campo. E di fornire una prestazione attenta, lucida.

Biraghi 6 - Su quella corsia può attaccare come vuole anche a causa di una Lituania che, da quelle parti, non riesce mai a opporre resistenza. E Biraghi fa il suo. Dal 46esimo Calabria 6.5 - Fin da subito in campo col piglio giusto, attacca con costanza la profondità.

Pessina 6.5 - Fin da subito nel vivo della manovra, dialoga con Bernardeschi e spesso i due si scambiano di ruolo. Positiva anche la sua prestazione.

Jorginho 6.5 - E' l'unico giocatore di movimento a giocare la terza consecutiva, per l'occasione anche da capitano. E la sua prova in mezzo al campo è di grande sapienza tattica, anche in una serata in cui deve dosare le forze per la stanchezza accumulata. Dal 61esimo Castrovilli 6 - Entra a partita già decisa e fa il suo, partecipando attivamente al possesso palla.

Cristante 6.5 - Prestazione pulita, efficace. Com'è nella sua natura, bada al sodo e lo fa senza commettere errori.

Bernardeschi 7 - Il secondo gol di Kean nasce da una sua pennellata. Cerca quasi sempre la giocata di fino e stasera spesso gli riesce. Dal 62esimo Scamacca 6 - Cerca il movimento giusto nell'area avversaria per partecipare alla festa ma il gol non arriva.

Raspadori 7.5 - Chissà se Immobile avrà visto la partita di questa sera. Ha aggredito gli avversari con la voglia di chi vuole quel posto, di chi punta a quel posto e non solo per le partite in cui i titolari non ci sono o devono rifiatare. Prestazione caparbia.

Kean 7.5 - Famelico. E' alla costante ricerca dell'errore avversario per fargli del male, un atteggiamento che lo premia alla grande. Il primo gol è da giocatore che sa come sfruttare gli errori avversari, il secondo è tutto merito suo, una perla. Da ala sinistra funziona, eccome se funziona. Dal 73esimo Berardi 6 - Entra per completare un attacco che nel finale è tutto a tinte neroverdi.

Roberto Mancini 7 - Cambia tutto e cambia bene. L'intuizione Kean ala sinistra lo premia, con l'attaccante della Juventus che - insieme a Raspadori - spacca subito in due la partita.