Le pagelle dell'Udinese - Osimhen distrugge Bijol, Pereyra fatica contro Di Lorenzo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

Silvestri 6,5 - Nella prima frazione di gioco, non ha grosse colpe sui due gol subiti. Nella ripresa evita che il passivo sia più pesante, con due ottime parate sui tiri di Elmas e Osimhen.

Perez 6 - In una sfida decisamente sofferta per il trio difensivo dei friulani, è l'elemento che riesce a sventare più pericoli spazzando via il pallone senza badare troppo all'estetica. Meglio nel primo tempo.

Bijol 4,5 - Partita letteralmente da incubo per il centrale bianconero, che nel primo tempo perde il duello aereo con Osimhen in occasione dell'1-0 e poi si fa saltare da Zielinski sul raddoppio. Completa la sua giornata da dimenticare non riuscendo a contenere Elmas quando firma il 3-0.

Ebosse 5,5 - Così come i suoi compagni, soffre in più occasioni l'intraprendenza dei partenopei nel momento in cui attaccano nella sua zona.

Ehizibue 5,5 - Olivera ed Elmas accompagnano con continuità l'azione offensiva azzurra, spingendo molto dalla sua parte. In difficoltà quindi nel contenimento, così come in fase di spinta.

Lovric 6 - In qualche occasione si allarga sulla destra, mettendo in mezzo dei palloni interessanti. Nel complesso, il più positivo nel centrocampo messo in campo da Sottil.

Walace 5,5 - Dovrebbe fungere da schermo davanti alla difesa, ma fatica ad aiutare la retroguardia in fase di non possesso. Dal 71' Jajalo 6 - Dà freschezza alla mediana, giocando un buon finale di gara.

Arslan 5,5 - Piuttosto anonimo sul piano degli inserimenti in are avversaria, così come nel contrarre il Napoli nella zona nevralgica del campo. Dal 56' Samardzic 7 - Entra come meglio non potrebbe firmando il gol della speranza con un bel sinistro da fuori dopo aver rubato palla a Kim.

Pereyra 5,5 - Si propone poco sulla sinistra, oltre a faticare nel fronteggiare sia Di Lorenzo che Lozano nel momento in cui spingono dalla sua parte. Cresce nel finale, quando l'Udinese sfiora la rimonta.

Deulofeu 6 - Nei primi minuti ha un'occasione che viene sventata da Meret, ma già prima della mezz'ora deve abbandonare il campo per infortunio. Dal 24' Success 6,5 - Sempre più incisivo con il passare dei minuti, mettendosi a servizio dei compagni come quando serve di petto a Nestorovski il pallone del 3-1.

Beto 5,5 - Fa quel che può negli ultimi metri, avendo però pochi palloni a disposizione e venendo contenuto sempre meglio dai centrali del Napoli con il passare dei minuti. Dal 71' Nestorovski 7 - Entra per dare una scossa e la dà, con la rete che riaccende l'Udinese e mette paura al Napoli.

Andrea Sottil 6 - La sua squadra approccia al meglio il match e nel finale sfiora il clamoroso 3-3. In mezzo, tanta sofferenza contro un Napoli straripante. Azzeccati gli ingressi in campo di Nestorovski e Samardzic.