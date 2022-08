Le pagelle di Lobotka: professore del centrocampo, chi l'avrebbe mai immaginato?

Il professor Lobotka sale in cattedra. Un giocatore completamente diverso rispetto allo scorso anno, un giocatore diventato fondamentale per Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il professor Lobotka sale in cattedra. Un giocatore completamente diverso rispetto allo scorso anno, un giocatore diventato fondamentale per Spalletti. Ieri anche un gol contro il Verona, per La Gazzetta dello Sport, con 7,5 in pagella, è il migliore dei suoi: "Lo slovacco continua a crescere: chi avrebbe mai immaginato un rendimento così quando è arrivato? Possesso, manovra, appoggio fisso per i compagni, una regia intelligente, alla Pirlo, ci si perdoni il riferimento, con in più un gran gol. Indispensabile".

Voto 8 da TuttoNapoli.net: "Fa sorridere ripensare ai pochi minuti che trovava ogni tanto due stagioni fa. Gli spazi chiusissimi del Verona fanno comprendere ancora di più la sua importanza. Ogni pallone passa dai suoi piedi (98% precisione), innesca tutte le transizioni e poi nella ripresa chiude i giochi con una percussione lunghissima che chiude mettendo il pallone all'angolino. Prestazione fantastica, da leader tecnico".

7,5 invece il voto che troviamo nella pagelle di TMW: "Togliergli il pallone è impresa ardua. Anche sotto pressione, anche col raddoppio avversario, anche se c'è da girarsi e andare in avanti a percuotere, come nella bellissima azione del gol. Senza difetti, da professore del centrocampo".

