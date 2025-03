Le pagelle di Lukaku: Radu gli nega il gol, si spegne nella ripresa

vedi letture

Il gol non arriva ma comunque la prestazione di Romelu Lukaku contro il Venezia è stata comunque generosa. "Una lunga battaglia di fisico con i difensori, quando la vince trova Radu che gli ferma sulla linea il colpo di testa del possibile 1-0 - riporta la Gazzetta dello Sport -. Fa ammonire Candé, cinque sponde ok e una chance creata. Ma nel secondo tempo sfiorisce come molti altri compagni". "Un colpo di testa quasi gol, qualche sponda e poco altro" scrive Tuttosport. "Spina gli serve l’unico pallone buono e - sottolinea il Corriere dello Sport - di testa va a pochi centimetri dal gol (vero Radu?). Entra nelle due azioni di Raspadori, da sponda e da rifinitore, e vince 9 duelli".

"Il comitato di accoglienza che riceve in Laguna non è dei più benevoli - si legge TMW - quando riesce a schiacciarla di testa Radu fa il fenomeno". Questo il commento di TuttoNapoli.net: "Gioca tante palle, tutte con intelligenza. Radu gli nega il gol, ma sparisce completamente nella ripresa".

Le pagelle di Romelu Lukaku

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

TuttoNapoli.net: 5