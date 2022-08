Le pagelle di Osimhen: si fa perdonare un errore e dimostra di essere uno dei nuovi leader

Il Napoli riparte da una certezza, Victor Osimhen. Il nigeriano trova subito il gol e serve anche l'assist per Politano

Il Napoli riparte da una certezza, Victor Osimhen. Il nigeriano trova subito il gol e serve anche l'assist per Politano, anche se prima della rete aveva faticato non poco, marcato a vista da Gunter. 6,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Un errore da matita blu che poteva spaccare subito l’incontro, ma si fa perdonare con la rete del 2-1 (evitabile però l’esultanza irridente). Dovrebbe farsi trovare più faccia alla porta per cercare profondità, ma lavora tanto per la squadra".

Mezzo voto in più da parte nostra su TuttoNapoli.net: "Non una gara semplice, francobollato da Gunter e costretto ad arretrare per fornire uno scarico a Meret. Sbaglia tanto tecnicamente, ma è sempre lì nella lotta, a sfiancare ogni avversario, poi alla seconda palla buona non sbaglia e porta il Napoli avanti e serve anche l'assist a Politano".

Per TMW Osimhen è fra i migliori e merita 7,5 in pagella: "Alla faccia di qualche 'buu', che a un certo punto pareva averlo infastidito. Un gol dei suoi e un assist di sponda, forse il punto di miglioramento più evidente nella trasformazione tattica made in Spalletti. Il Napoli cercava un leader: quello tecnico è sicuramente lui".

