Le password più usate nel 2021 in Italia: al sesto posto c'è la Juve, decimo il Napoli

Curiosa notizia dal sito NordPass, servizio premium di gestione delle password, che ogni anno classifica le più comuni. Per quanto riguarda l'Italia, protagonista anche il calcio. Se il podio è praticamente per intero del classico "123456", al sesto posto della top ten campeggia la scelta "Juventus", mentre al decimo ecco il "Napoli". Di seguito le prime venti password per frequenza di utilizzo: se usate una di queste, molto probabilmente vi conviene cambiarla.

1. 123456

2. 123456789

3. 12345

4. 12345678

5. qwerty

6. juventus

7. 000000

8. password

9. andrea

10. napoli

11. francesco

12. 111111

13. 1234567

14. cambiami

15. giuseppe

16. alessandro

17. antonio

18. ciaociao

19. amoremio

20. francesca