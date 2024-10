Lecce, le ultime dal campo: Bonifazi ancora out, altri 5 lavorano a parte

vedi letture

Continua la marcia di avvicinamento del Lecce, reduce dal pesante ko contro la Fiorentina (0-6), alla prossima partita di campionato contro il Napoli. Ecco il report ufficiale dall'allenamento del club: "Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA.

Assente Bonifazi, lavoro personalizzato per Berisha, Burnete, Guilbert, Hasa e Marchwiński. Domani pomeriggio la rifinitura al Via del Mare prima della partenza alla volta di Napoli, dove la squadra scenderà in campo sabato alle ore 15:00 per la 9ª giornata della Serie A Enilive".