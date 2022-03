Leeds dei record, con Radrizzani è al 22° posto per ricavi: meglio di Napoli, Milan e Roma

Un posizionamento migliore anche rispetto a tante squadra italiane come Roma, Atalanta, Lazio, Napoli e Milan impegnate nelle competizioni europee più importanti.

Andrea Radrizzani ha acquistato il Leeds nel 2017 e in tre anni lo ha riportato in Premier League, mentre in cinque al 22° posto tra i club mondiali per ricavi. Successi che, secondo una ricerca del Daily Mail, gli hanno concesso un consenso del 98,3% da parte dei fan, soddisfatti fino a questo momento della gestione del club, sopratutto dopo l’arrivo di Bielsa come allenatore. Un indice di gradimento elevato, il secondo migliore di sempre, dietro solo al proprietario del Brentford. Un altro aspetto importante della sua gestione è stato quello economico perché secondo la ricerca effettuata da DeloitteFootball Money League: il club inglese è al 22° posto per ricavi nel periodo post Covid. Un posizionamento migliore anche rispetto a tante squadra italiane come Roma, Atalanta, Lazio, Napoli e Milan impegnate nelle competizioni europee più importanti.