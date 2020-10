Legnago, titolari due baby azzurri in prestito nel 3-0 alla Triestina

Titolari due azzurrini in Legnago-Triestina, match valido per il quarto turno del raggruppamento B della Lega Pro. Il terzino destro Alessandro Zanoli e l'attaccante Lorenzo Sgarbi, entrambi calciatori del Legnago, hanno vinto per 3-0 la gara di oggi contro gli alabardieri (40' Giacobbe, 53' Grandolfo, 63' Rolfini). Buona la gara dei due giocatori in prestito dal Napoli, da segnalare che Zanoli al 6' ha lanciato Sgarbi, che steso in area dal portiere Tartaglia, ha propiziato l'espulsione dell'estremo difensore triestino e il rigore con il quale il Legnago ha aperto le marcature.