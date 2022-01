Liga, Ancelotti cade dopo tre mesi: Real sconfitto 1-0 dal Getafe

Dopo 15 gare senza sconfitte tra campionato e coppe, il Real Madrid torna a perdere. Gli uomini di Ancelotti cadono in casa del Getafe, decisiva la rete messa a segno da Unal dopo 9' di gioco. Una sconfitta che fa sorridere il Siviglia, a -8 ma con due gare da recuperare: gli andalusi domani saranno impegnati in casa del Cadice e in caso di tre punti potrebbero tornare a -5.