Liga, il Villarreal vince 2-0 con l'Oviedo: 90' positivi per Rafa Marin
Successo all'esordio per il Villarreal, che sconfigge l'Oviedo 2-0 grazie alle reti al 29' di Etta Eyong e al 36' di Gueye. Oviendo in 10 per oltre un'ora, per il rosso sventolato a Reina al 27'. Di seguito finali e programma di giornata:
Venerdì 15 agosto
Girona - Rayo Vallecano 3-1
Villarreal - Real Oviedo 2-0
Sabato 16 agosto
17:00 Alavés - Levante
19:30 Mallorca - Barcellona
21:30 Valencia - Real Sociedad
Domenica 17 agosto
17:00 Celta Vigo - Getafe
19:30 Athletic - Siviglia
21:30 Espanyol - Atlético Madrid
Lunedì 18 agosto
21:00 Elche - Real Betis
Martedì 19 agosto
21:00 Real Madrid - Osasuna
