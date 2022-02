Liga, l'Atletico Madrid torna a vincere: superato il Barça al quarto posto

Torna a vincere l'Atletico Madrid, che grazie a Joao Felix, Suarez e Correa schianta 3-0 l'Osasuna e si riprende il quarto posto, in attesa delle gare di questa sera e di domani. Gli uomini di Simeone chiudono la gara in fretta e scavalcano il Barcellona, in campo domani a Valencia.

La classifica

Real Madrid 54

Siviglia 50

Betis Siviglia 43

Atletico Madrid 42

Barcellona 39 *

Villarreal 39

Real Sociedad 38 *

Athletic Bilbao 34

Osasuna 32

Celta Vigo 31

Rayo Vallecano 31 *

Valencia 30

Elche 29

Espanyol 28

Maiorca 26 *

Getafe 26

Granada 24

Alaves 20

Cadice 20

Levante 14

*=Una gara in meno