Ligue 1, ancora in gol Traoré ma Auxerre ko: settimo sigillo per l'ex Napoli

Non basta le rete, già la settima in Ligue1, dell'ex Sassuolo e Napoli Hamed Junior Traore all'Auxerre, che perde 3-1 contro lo Strasburgo in Ligue 1. 2-0 dell'Angers sul Brest, poi successo anche per il Tolosa, per 1-0 in casa del Lens. Di seguito il riepilogo della 16ª giornata in Francia, con il match fra Marsiglia e Le Havre che completerà il quadro stasera.

Domenica 5 gennaio

Angers-Brest 2-0

Lens-Tolosa 0-1

Strasburgo-Auxerre 3-1

Olympique Marsiglia-Le Havre

LA CLASSIFICA

Paris Saint-Germain 40

Olympique Marsiglia 30*

Monaco 30

Lile 28

Lione 28

Nizza 27

Lens 24

Tolosa 24

Auxerre 21

Reims 20

Strasburgo 20

Brest 19

Rennes 17

Saint-Etienne 16

Angers 16

Nantes 15

Le Havre 12*

Montpellier 9

*una partita in meno