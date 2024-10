Lindstrom in tribuna e Cajuste infortunato: non decolla la stagione degli azzurri in prestito

Fatica a decollare la stagione di Jesper Lindstrom all'Everton: trasferitosi a Londra in prestito dal Napoli quest'estate, l'ex azzurro non sta riuscendo a ritrovare il minutaggio e la forma sperati. Nella gara di oggi contro l'Ipswich Town, terminata poi 2-0 per i Toffees, il danese non è andato neanche in panchina a causa di un problema fisico.

Lo stesso vale per Jens Lys Cajuste: anche il centrocampista svedese ha lasciato il Napoli in prestito quest'estate per andare proprio all'Ipswich Town, ma così come Lindstrom non ha ancora ingranato. Finora ha collezionato solamente tre presenze tra campionato e coppa e nella partita di oggi è stato ancora fuori dalla lista dei convocati a causa di un problema al ginocchio, che lo aveva costretto all'assenza già nei due match precedenti.