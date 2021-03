Lituania-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne e Di Lorenzo in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Lituania-Italia, sfida di stasera valida per le qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022. Mancini inserisce Bernardeschi nel tridente offensivo con El Shaarawy e Immobile. Pessina alla prima da titolare, come per Toloi, terzino destro. A riposo il capitano del Napoli Insigne, in panchina come l'altro azzurro Di Lorenzo.

Lituania (4-3-3) Svedauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Cernych, Sirgedas.

Italia (4-3-3) Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy.