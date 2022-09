LIVE - Klopp e Alisson presentano la sfida al Napoli: tra poco su Tuttonapoli

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parlerà in conferenza stampa dalla sala stampa del Diego Armando Maradona per presentare la sfida agli azzurri

Alla vigilia della sfida contro il Napoli in programma domani sera al Maradona, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parlerà in conferenza stampa dalla sala stampa del Diego Armando Maradona per presentare la sfida agli azzurri che apre il girone di Champions. Ad affiancarlo ci sarà il portiere Alisson, ex giocatore tra l'altro di Luciano Spalletti.