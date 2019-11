Liverpool, la probabile formazione per il Napoli: Klopp con la squadra-tipo, un dubbio in mediana

Il Liverpool tipo, per rifarsi della sconfitta del San Paolo. Considerata l’importanza della gara di domani sera, Jurgen Klopp non intende fare sconti, né al Napoli né ai suoi giocatori. Anche se a molti chiederà di fare gli straordinari, la formazione di partenza non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha battuto il Crystal Palace, con qualche difficoltà, nell’ultimo turno di Premier League. In attacco, tornerà di sicuro Mohamed Salah, a comporre il tridente con Mané e Firmino che ha fatto le fortune dei Reds nell’ultima stagione.

Oxlade-Chamberlain dovrebbe quindi arretrare a centrocampo. L’inglese, giudicato in forma, è sostanzialmente in ballottaggio con Milner. In mediana, certa la presenza di Fabinho, che sarà squalificato per la gara contro il Brighton nel weekend, e dovrebbe esserci anche Wijnaldum. Difesa incerottata: a sinistra Robertson stringerà i denti ma la presenza in sala stampa pare garantire un posto da titolare, con Alexander-Anderson sulla fascia opposta. Joe Gomez è un’alternativa sia come terzino che come centrale, dove però dovrebbe essere confermata la coppia Lovren-Van Dijk.

La probabile formazione del Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum (Henderson-Milner), Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp.