Llorente con Lozano: come cambia l'attacco del Napoli con due rinforzi inediti

Non saranno James, Pepe o Icardi ma Lozano e Llorente, i due colpi del Napoli per il reparto offensivo, rappresentano una ventata di novità per la manovra azzurra. Due calciatori che mancano grazie ai quali Ancelotti potrà inventare nuove soluzioni che conducano al gol. I due ultimi arrivati hanno sostituito Ounas e Verdi, due esterni simili, entrambi poco predisposti ad attaccare la profondità e, dunque, poco utili al calcio verticale che ha in mente l'allenatore del Napoli. De Laurentiis, nonostante la trattativa naufragata per il colombiano, ha accontentato Ancelotti che ora, già a partire dalla gara con la Samp, avrà a disposizione due pedine in più per rendere imprevedibile i meccanismi offensivi della sua squadra.

COSA DA LOZANO - Il gol con la Juventus è la cartolina perfetta, il biglietto da visita che descrive il messicano: El Chucky è un finto esterno che adora attaccare lo spazio, per questo ha segnato tanti gol col Psv e per questo è riuscito subito a sbloccarsi allo Stadium contro la Juve, in uno stadio difficile per molti, dove non hanno mai segnato Milik o Insigne ma neppure Higuain e Cavani quando vestivano la maglia del Napoli. Lozano potrà giocare in tutti e quattro i ruoli dell'attacco ma ogni volta, a prescindere dal modulo, sarà in grado di offrire una variante al gioco attaccando la porta, creando densità in area - al fianco di Mertens, Milik o Llorente - oppure provando a produrre superiorità numerica coi suoi sprint sia a destra che a sinistra. Proprio su un fallo da lui subito è nato il 3-3 di Di Lorenzo a Torino.

COSA DA LLORENTE - Lo spagnolo che tanto piace alle donne arriva al Napoli con un carico notevole d'esperienza e centimetri. Sarà utile per sbloccare gare difficili con la sua abilità nel gioco aereo ma aiuterà anche la squadra nello sviluppo della manovra. Llorente è bravissimo a difendere palla spalle alla porta e sarà in grado di fornire diversi assist per tutti i piccoletti che agiranno dietro di lui. In più sarà utile come spalla di Milik senza mettergli troppe pressioni. I due si alterneranno e potranno anche giocare insieme. Llorente e Lozano per un Napoli più forte. Dovranno subito farsi valere per scacciare l'ombra del Bandito...