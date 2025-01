Lo scudetto si deciderà durante il mercato? Il calendario del Napoli

Nel mese di gennaio, durante il mercato, il Napoli avrà un grande vantaggio rispetto alle altre concorrenti per lo Scudetto

Nel mese di gennaio, durante il mercato, il Napoli avrà un grande vantaggio rispetto alle altre concorrenti per lo Scudetto, ovvero giocherà solamente 5 partite, avendo una competizione da disputare. I problemi per Antonio Conte però sono rappresentati dagli avversari che incontrerà sul suo cammino: il 4 gennaio gli azzurri saranno impegnati al Franchi contro la Fiorentina, poi i partenopei vorranno prendersi la rivincita contro l'Hellas Verona il 12. Successivamente la squadra campana avrà tre gare decisive per la classifica: in 16 giorni affronteranno nell'ordine Atalanta, Juventus e Roma. Qualora dovessero arrivare dei risultati positivi, che confermerebbero Lukaku e compagni nella parte alta della graduatoria, allora non potranno più nascondersi e saranno a tutti gli effetti dei seri candidati al titolo.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI DURANTE IL MERCATO

Sabato 4 gennaio ore 18, Fiorentina - Napoli - 19^ giornata di Serie A

Domenica 12 gennaio ore 20.45, Napoli - Hellas Verona - 20^ giornata di Serie A

Sabato 18 gennaio ore 20.45, Atalanta - Napoli - 21^ giornata di Serie A

Sabato 25 gennaio ore 18, Napoli - Juventus - 22^ giornata di Serie A

Domenica 2 febbraio ore 20.45, Roma - Napoli - 23^ giornata di Serie A