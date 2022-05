Lobotka chiude in bellezza: per il 35% degli utenti di TN è il migliore contro lo Spezia

Domenica si è chiusa ufficialmente la stagione del Napoli: 3-0 a La Spezia grazie ai gol di Politano, Zielinski e Demme.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica si è chiusa ufficialmente la stagione del Napoli: 3-0 a La Spezia grazie ai gol di Politano, Zielinski e Demme. Stanislav Lobotka, protagonista di un campionato di rilancio e affermazione in cui ha messo a tacere le critiche dello scorso anno, si è confermato anche contro lo Spezia tra i migliori. Gli utenti di TuttoNapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno indicato lo slovacco come MVP dell’ultima di Serie A. L’ex Celta Vigo ha ottenuto il 35% dei voti, Ghoulam al secondo posto con il 25%, infine Politano con il 6%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).