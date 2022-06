TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stanislav Lobotka impegnato con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli in campo nel match di Uefa Nations League Bielorussia-Slovacchia terminato col successo slovacco per 1-0. Per l'ex Celta Vigo quasi l'intera partita (89') in campo.