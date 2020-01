Lobotka in campo un mese dopo nello stesso ruolo

L'ultima partita di Stanislav Lobotka è datata 22 dicembre. Il Celta Vigo perde 3-1 in casa del Levante, il centrocampista slovacco gioca da mezzala nel 3-5-2 degli spagnoli. Oggi, un mese dopo, Lobotka ritrova il campo. Ma lo farà con la maglia del Napoli, contro la Lazio, per i quarti di Coppa Italia. Nello stesso ruolo: salvo sorprese, stasera el Lobo debutterà da mezzala con Demme vertice basso. Un ruolo, quello dell'interno di centrocampo, che Lobotka ha ricoperto spesso nel corso della sua carriera. La duttilità è una delle armi del centrocampista classe '94 che si è trasferito al Napoli per circa 20 milioni. In queste settimane senza calcio, Lobotka si è allenato intensamente, da giorni era a Napoli per le visite mediche, la scorsa settimana la firma sul contratto e oggi, finalmente, l'esordio.