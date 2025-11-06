Ufficiale

Lobotka torna in Nazionale: è tra i convocati di Calzona per le qualificazioni Mondiali

di Francesco Carbone

Stanislav Lobotka torna a vestire la maglia della Slovacchia. Il commissario tecnico Francesco Calzona ha infatti diramato la lista dei convocati per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, che vedranno la nazionale slovacca impegnata contro Irlanda del Nord e Germania.

Dopo aver saltato la precedente chiamata a causa dell’infortunio riportato nella gara di campionato tra Napoli e Genoa, il centrocampista azzurro è nuovamente a disposizione della sua nazionale. Di seguito la lista completa dei giocatori convocati: