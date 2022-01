Lozano batte tutti: per gli utenti di TN è lui il migliore in campo contro il Bologna

Hirving Lozano vince senza repliche la palma di migliore in campo contro il Bologna. Il messicano, autore della doppietta decisiva, è stato votato dagli utenti di TuttoNapoli.net come MVP della gara. L’attaccante azzurro stacca tutti trionfando con il 49.10%. Al secondo posto troviamo Fabian Ruiz con il 19.22%, mentre in terza posizione Lobotka con il 14%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)