Lozano fa 10 col Napoli nella notte del '10': è già il miglior messicano d'Italia

Decimo gol con il Napoli e cinquantesimo in Europa per Hirving Lozano, che contro il Rijeka ha raggiunto un traguardo personale non di poco conto. Il Chucky con la rete di ieri sera sale a quota 50 gol in Europa (40 col PSV, 10 col Napoli), diventando il terzo messicano di sempre ad arrivare a segnarne tanti nel Vecchio Continente a 25 anni. E' il massimo goleador messicano in Italia, dopo esserlo stato anche in Olanda.