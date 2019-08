Lozano out, i tifosi del Psv rassegnati: "Vogliono preservarlo, si prepara la cessione!"

Esclusione roboante quella di Hirving Lozano, in panchina per l'esordio del suo Psv in Eredivisie contro il Twente. Anche i tifosi della squadra olandese hanno guardato con occhio stranito il messicano relegato in panchina dal tecnico Van Bommel, e per molti il segnale è chiaro: "E' stato escluso per evitare lesioni", "E' in panchina perchè non vogliono rischiarlo vista l'imminente cessione!", questi alcuni dei commenti sui social da parte dei tifosi del Psv che, di fatto, sembrano rassegnati alla partenza del messicano.