Lozano sale a 29 gol in azzurro e diventa il 43esimo marcatore all time: superato Pesaola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano si è definitivamente sbloccato: dopo il gol prima alla Cremonese e poi all’Ajax in Champions League, ieri il messicano a timbrato il gol del momentaneo 2-1 contro il Bologna. Con la rete realizzata contro i rossoblù, il messicano è salito a 29 gol in azzurro ed è diventato il 43esimo marcatore all time superando Bruno Pesaola.