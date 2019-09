Lozano trionfa col Messico: super-azione e assist in 20', contro gli USA finisce 3-0

La stella di Hirving Lozano brilla ancora con la maglia del Messico. Nella sfida, a dir poco sentita da quelle parti, contro gli Stati Uniti il nuovo attaccante del Napoli non è partito titolare, ma ha sostituito Corona dal 70' in avanti. Venti minuti più recupero in campo e tanto è bastato al Chucky per attirare complimenti su complimenti per un'azione strepitosa, personale, che ha portato al gol del 3-0 di Antuna: si mette in proprio, va in dribbling e realizza l'assist. E il commentatore messicano va in estasi. Finisce 3-0, era solo un'amichevole, ma in Messico continuano ad essere tutti pazzi per Lozano.