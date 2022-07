Luci ed ombre con l'Adana: Spalletti attende i rinforzi

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Poco più di un allenamento. Luciano Spalletti ha tagliato corto così dopo il 2-2, acciuffato nel finale, contro l'Adana Demirspor di Montella nel terzo test estivo ed il primo del ritiro di Castel di Sangro. "Loro sono abituati alla lotta ed era pericoloso, ma il test è andato bene e nessuno si è infortunato. Siamo arrivati a questa gara dentro una scaletta di allenamenti e la squadra ha sviluppato i suoi metri e come ritmo poteva anche risparmiarsi nel prenderli alti", le parole del tecnico che poi ha sottolineato i gol sbagliati e le ingenuità che hanno portato ai due rigori dopo una lunga fase di dominio partenopeo: prima Ostigard che difende male un pallone sul fondo costringendo Meret all'uscita bassa su Balotelli, poi l'intervento troppo vigoroso di Olivera per il secondo rigore.

Le note positive

Sempre lui, Kvaratskhelia. Dal suo ingresso il Napoli s'è acceso, e con lui anche il pubblico, grazie a giocate di grande qualità ed una pennellata sul secondo palo - che ha ricordato l'asse Insigne-Callejon - per mettere in moto Lozano per il vantaggio momentaneo. Nel primo tempo positiva la prova di Gaetano, schierato a sorpresa dall'inizio, ma il Napoli dovrà decidere se ritagliargli un ruolo nella rosa oppure fargli continuare il suo percorso alla Cremonese, stavolta in Serie A. Stesso discorso per Zerbin, entrato molto bene da terzino e che sembra avere grande passo per fare quel ruolo a tutto fascia.

Ora i rinforzi

Spalletti però attende novità anche dal mercato. Ieri è stato annunciato Kim, che ha svolto anche il primo allenamento, ma la necessità è un portiere per affiancare Meret (e capire così se deciderà effettivamente di rinnovare il contratto) e di chiarire la casella alternativa ad Osimhen. Ieri Petagna non ha preso parte alla gara, dopo un allenamento non pienamente in gruppo, e in standby c'è sempre Simeone ma il Napoli sembra voglia guardarsi ancora intorno. Da sbrogliare anche le situazioni legate a Zielinski, con la trattativa in corso col West Ham, ma anche di Fabian in scadenza a giugno 2023.