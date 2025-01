Lukaku da record: con la Juve a caccia del 200º gol tra i grandi

Come riferito dalle statistiche ufficiali della Lega di Serie A, il prossimo sarà il 200° gol in carriera di Romelu Lukaku nei maggiori cinque campionati europei. L’attaccante belga ha già segnato tre gol contro la Juventus tra tutte le competizioni, anche se i bianconeri sono la formazione di Serie A contro cui ha rimediato il maggior numero di sconfitte (sette, in 13 confronti).

