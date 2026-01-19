Ufficiale
Lukaku recuperato! L'annuncio di Canonico: "Lavora in gruppo, ma decide Conte"
TuttoNapoli.net
Romelu Lukaku è finalmente recuperato. Il centravanti belga è abile e arruolabile per giocare, stando a quanto dichiarato dal responsabile sanitario della SSC Napoli, Raffaele Canonico, intervenuto nel corso di 'A Pranzo con Chiariello', trasmissione in onda su Radio Crc:
"Lukaku? Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Lukaku comunque è recuperato".
