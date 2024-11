Lukaku si scatena quando affronta il Torino: è la vittima preferita per gol e assist

Dopo il gol alla Roma, Romelu Lukaku proverà a ripetersi per trascinare il Napoli e tenerlo in vetta alla classifica. L'attaccante del Napoli in carriera ha ottimi numeri con il Torino: il belga ha preso parte a nove gol (cinque reti, quattro assist) contro i granata in Serie A e - riferisce Opta - contro nessun’altra squadra ha partecipato a più marcature nella competizione (nove anche contro il Genoa); dovesse partire dall’inizio contro i granata, inoltre, il belga giocherebbe la sua 350ª partita da titolare nei maggiori cinque campionati europei. Un traguardo tutt'altro che banale per l'attaccante del Napoli.