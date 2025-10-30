Lukaku sta rientrando a Napoli, Sky: la data in cui spera di tornare in campo
Romelu Lukaku è atteso a Napoli e potrebbe assistere alla prossima partita contro il Como dalla tribuna. L’attaccante belga spera di tornare in campo entro la fine dell’anno, magari in occasione della Supercoppa Italiana, riferisce Sky Sport. Il suo recupero procede secondo i tempi previsti: il percorso di riabilitazione, iniziato a Ferragosto, è quasi completato. A differenza di De Bruyne, il centravanti ha scelto una terapia conservativa, evitando l’intervento chirurgico.
Ha lavorato intensamente ad Anversa presso la clinica Move to Cure, la stessa che seguì Mertens e che ora si occuperà anche del centrocampista ex Manchester City. Rientrato a Napoli, Big Rom seguirà un piano di reintegro graduale con l’obiettivo di essere pronto per la Supercoppa, in programma a Riyadh dal 18 al 22 dicembre.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro