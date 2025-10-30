Lukaku sta rientrando a Napoli, Sky: la data in cui spera di tornare in campo

Lukaku sta rientrando a Napoli, Sky: la data in cui spera di tornare in campoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Notizie
di Francesco Carbone

Romelu Lukaku è atteso a Napoli e potrebbe assistere alla prossima partita contro il Como dalla tribuna. L’attaccante belga spera di tornare in campo entro la fine dell’anno, magari in occasione della Supercoppa Italiana, riferisce Sky Sport. Il suo recupero procede secondo i tempi previsti: il percorso di riabilitazione, iniziato a Ferragosto, è quasi completato. A differenza di De Bruyne, il centravanti ha scelto una terapia conservativa, evitando l’intervento chirurgico.

Ha lavorato intensamente ad Anversa presso la clinica Move to Cure, la stessa che seguì Mertens e che ora si occuperà anche del centrocampista ex Manchester City. Rientrato a Napoli, Big Rom seguirà un piano di reintegro graduale con l’obiettivo di essere pronto per la Supercoppa, in programma a Riyadh dal 18 al 22 dicembre.