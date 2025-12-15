Prima pagina

Tuttosport: "L’Inter li rimette in fila"

Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

L’Inter li rimette in fila. Così titola Tuttosport con l’Inter che non sbaglia e approfitta degli inciampi altrui e si rimette davanti a tutti. A Genova bastano Bisseck e Lautaro per firmare un blitz da grande squadra: pragmatico, feroce, puntuale.

Il Milan invece si inceppa ancora contro una neopromossa. Il Sassuolo strappa un 2-2 a San Siro e conferma le difficoltà rossonere nel gestire partite che sembrano già scritte. La doppietta di Bartesaghi non basta.

A Udine cade il Napoli. Un eurogol di Ekkelenkamp manda in tilt la squadra di Conte, che esce dal Friuli con zero punti e poche attenuanti. Lo stop pesa, perché arriva nel momento in cui serviva continuità per restare agganciati alla testa.