Lutto nel calcio italiano: morto a 75 anni l'ex Milan e Atalanta Angelo Paina

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha espresso il suo cordoglio per la morte di Angelo Paina

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha espresso il suo cordoglio per la morte di Angelo Paina, ex attaccante della Dea, dove ha giocato due stagioni dal 1977 al 1979. Di seguito la nota integrale che si legge sul sito dei nerazzurri: "Atalanta in lutto. È scomparso Angelo Paina. Paina, attaccante centrale, ha vestito la maglia nerazzurra nelle stagioni 1977-1978 e 1978-1979. Sono complessivamente state 43 le sue presenze in campo con l’Atalanta, mentre sono stati 7 i gol realizzati. Nel 1977-1978 mise a segno una rete in Coppa Italia, due in Serie A e tre nell’Intertoto; un solo gol, nella massima serie, nel 1978-1979. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina sono vicini ai familiari ai quali sono rivolte le più sincere e commosse condoglianze. Ciao Angelo…".

In carriera ha vestito anche le maglie di Milan, Padova, Triestina, Taranto e SPAL, vincendo una Coppa Italia con il Diavolo nel 1966-1967. Nel 1980 conquistò invece una Coppa Anglo-Italiana con il Friuli Venezia Giulia. Nella sua bacheca anche la vittoria di un Europeo Under 19 con l'Italia. Vanta 38 presenze e 3 reti in Serie A e 182 presenze e 43 reti in Serie B. Si era ritirato nel 1980.