"Ma come hanno fatto a cederlo?", sui social il rimpianto che non ti aspetti

La Roma pareggia zero a zero con l'Inter a San Siro e a centrocampo, per la squadra di Fonseca, gioca una grande partita Amadou Diawara. La sua partita è stata apprezzata anche dai tifosi del Napoli che sui nostri social non hanno perso occasione per criticare Ancelotti e la società per essersi liberati così facilmente del centrocampista guineano, oggi alla Roma dopo essere entrato nello scambio che ha portato Manolas in azzurro.

Scrive Giuseppe:"Diawara migliore in campo, questo calciatore andava aspettato, ma a Napoli è tutto più complicato".

"Ma come si fa a vendere un calciatore come Diawara? Caro Ancelotti hai combinato solo macelli" aggiunge Armando.

Paolo usa l'arma dell'ironia: "Diawara...uno dei migliori, ma Ancelotti ha di meglio a centrocampo...scusate non me ne ero accorto".

E ancora, Erminio: "Veretout e Diawara stanno facendo un bel campionato, due giocatori uno che abbiamo svenduto e altro che stato scartato per prendere Elmas".