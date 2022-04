"Ma come pensavi di essere regolare, torna indietro!", Spalletti a Osimhen sul 6-0 annullato

Osimhen esulta ma il gol è annullato per fuorigioco al minuti 71. Da bordocampo gli inviati di Dazn raccontano delle parole di Spalletti

