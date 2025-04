Condò incorona McTominay: “E’ stato il miglior acquisto della Serie A!”

Paolo Condò, editorialista del Corriere della Sera e di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli ha vinto con autorevolezza contro il Torino e non era così scontato. C’era il pericolo di subire stress perchè il Napoli, dopo il ko dell’Inter, aveva la grande occasione di andare sul +3 in classifica. La maniera molto rapida e decisa con cui gli azzurri hanno pedalato senza alzare la testa, se non sul 2-0, è stata significativa ed è stato un atteggiamento diametralmente opposto a quanto visto a Monza. Non c’è stato nessun ‘braccino corto’ da parte del Napoli, in altre partite intravisto. Vincendo con il Torino gli azzurri hanno anche conquistato il bonus di poter pareggiare una delle ultime quattro gare, non un vantaggio da poco che ci fa dire che, quantomeno, il Napoli è favorito per vincere lo scudetto.

Ho fatto un giochino per McTominay, il cui arrivo è stata una delle principali cause dell’ottimo campionato azzurro. Con lui il Napoli è passato dal nono al primo posto, ovvero è salito di otto posizioni, a cui vanno aggiunte le sei posizioni perse dal Manchester United da quando lo scozzese è andato via. Diciamo la verità, negli ultimi dieci anni il club inglese è stato quello gestito nel peggior modo possibile. La cessione di Mc Tominay è stato un errore clamoroso. Per fortuna del Napoli e della serie A, che ha guadagnato un grande calciatore. Scott, che dunque ‘vale’ 14 posizioni, è senza dubbio l’acquisto dell’anno, come ho avuto già modo di dire diversi mesi fa. Se poi si paragonano ai mercati di Inter, Milan e Juventus la campagna acquisti del Napoli in assoluto è stata la migliore, considerando anche l’arrivo di Buongiorno e quelli di Lukaku e Neres.

L’estrema vicinanza tra la capolista e l’ottava in classifica, ovvero i 15 punti, ci fa capire che il campionato italiano si è livellato verso il basso. Il Napoli di due anni fa era molto più forte di questo, con Mc Tominay che ha ridotto lo scarto. Quello era un Napoli straordinario, come l’Inter dello scorso anno. Oggi i nerazzurri hanno 18 punti in meno, quindi… Chi vincerà lo scudetto lo farà col punteggio finale più basso degli ultimi venti anni. Con questo panorama è giusto dire che bisogna stare attentissimi a tutte le partite, perchè il Napoli ha già perso punti contro Venezia o Como. La mano di Conte, in una situazione del genere, ovvero avere un allenatore così abituato a gestire gruppi vincenti in queste fasi di un campionato, è fondamentale”.