Macedonia-Israele, le formazioni ufficiali: dal primo minuto in campo Elmas

Diramate le formazioni ufficiali di Macedonia e Israele. Entrambe le squadre non possono più accedere alla fase finale degli Europei tramite il gruppo G, ma sono ancora in corsa per farlo tramite gli spareggi, per i quali la Macedonia è già sicura del posto avendo vinto il suo girone di Nations League. Titolare il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas.

Macedonia (4-4-1-1): Dimitrievski; Ristevski, Velkoski, Musliu, Ristovski; Elmas, Bardi, Nikolov, Kostadinov; Pandev; Stojanovski.

Israele (3-4-3): Harush; Tibi, Bitton, Glazer; Dasa, Elmkies, Natcho, Menachem; Dabbur, Zahavi, Seba.