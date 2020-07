Mancato rispetto norme Covid, tifosi del PSG finiscono sotto accusa

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'associazione delle leghe dello sport professionistico francese (Anlsp) ha denunciato il comportamento dei tifosi del Psg per il mancato rispetto delle regole sanitarie sabato scorso durante la partita amichevole contro il Beveren (7-0). ''Un comportamento - afferma la Anlsp come riportato da L'Equipe - che rappresenta una macchia, mentre i leader dei vari sport chiedono un aumento del numero degli spettatori. Il comportamento di pochi non deve mettere in discussione tutto e mettere a repentaglio la sopravvivenza di un intero settore economico. ". L'Anlsp riunisce le leghe professionistiche di calcio, rugby e ciclismo, pallacanestro, pallamano e pallavolo. (ANSA).