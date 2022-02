Mandato d'arresto internazionale per Robinho: l’ex Milan è stato condannato per stupro

La Corte Cassazione ha confermato il 19 gennaio scorso la condanna a nove anni di reclusione per Robinho, accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 23 anni nel 2013, quando il brasiliano vestiva la maglia del Milan. Qualche giorno dopo, la Procura di Milano ha preparato una richiesta di estradizione per l'ex calciatore e per l'amico Ricardo Falco, condannato per lo stesso reato. Per i due è scattato un mandato d'arresto internazionale; oggi Robinho vive nel più totale isolamento e, come riporta Il Corriere della Sera, deve sperare che il Brasile continui a negare l’estradizione, come da Costituzione.

Persino Pato ed altri ex compagni affermano che il classe 1984 è scomparso dai radar e ha chiuso tutti i ponti con l'Europa, staccando tutti i vecchi numeri di telefono. Oltre alle foto postate sui social, di lui non c’è più traccia. Vive rinchiuso nella villa sul mare di Guarujá, nello Stato di San Paolo, dove conduce una vita normale a fianco della moglie Vivian Guglielmetti e i tre figli, che non lo hanno abbandonato nonostante le pesanti accuse.