Foto "Mani, voce e passione", il messaggio delle curve per i tifosi al Maradona

La Curva A e Curva B del Napoli hanno lasciato un messaggio di incitamento per i tifosi sugli spalti al Maradona in vista della partita contro il Parma: "MANI, VOCE e PASSIONE...

Le MANI spesso in curva non ne facciamo buon uso tenendole occupate per altro (video,storie,scommesse e dirette).

Torniamo ai tempi di quando con le MANI si scandiva il ritmo per un coro, tempo in cui gli avversari restavano pietrificati nell'ammirarci ed impartivamo loro vere e proprie lezioni di tifo !!!

LA VOCE il nostro settore (la curva) è sicuramente quello più popolare ma anche quello più vero, puro ..in quei 90 minuti siamo tutti uguali ed abbiamo un unico obbiettivo: VINCERE! Ad ognuno tocca la propria parte ,quindi, segui lanciacori, torniamo a casa senza voce, dobbiar essere noi, anche sugli spalti, L'INCUBO degli avversari.

La PASSIONE senza di essa non saremmo qui ed è per questo che il movimento ultras PARTENOPEO chiede di ESPRIMERLA a tutti, ESSENDO sempre il 12 UOMO in campo!!!!

AVANTI ULTRAS CURVA A CURVA B2".