Manolas campione di Grecia: l'Olympiacos conquista il 47° titolo

L'Olympiacos è campione di Grecia per la 47ª volta nella sua storia.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympiacos è campione di Grecia per la 47ª volta nella sua storia. Manolas e compagni ottengono la certezza aritmetica in serata, dopo il successo in rimonta sul campo del PAOK Salonicco: 1-2 il finale nello scontro diretto, che porta a +16 il vantaggio proprio sui bianconeri a quattro giornate dalla fine. Terzo titolo consecutivo per la squadra allenata da Pedro Martins, che stacca così il biglietto per il secondo turno di qualificazione della Champions League 2022/23.