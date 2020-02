Manolas goleador, solo Van Dijk ha realizzato più gol di testa nei Top-5 campionati europei

Il Napoli ha portato a casa 3 punti importanti nella rincorsa all'Europa anche per merito del gol di Kostas Manolas. Il greco è stato ancora una volta tra i migliori in campo. Come riferisce i dati opta solo Virgil Van Dijk (quattro) ha realizzato più gol di testa di Manolas (tre) tra i difensori dei Top-5 campionati europei in questa stagione.