Manolas l'unico a poter recuperare per il Sassuolo: il punto sugli infortunati

In casa Napoli l'infermeria ha già restituito a Rino Gattuso diversi elementi, ma ai box ci sono ancora quattro azzurri: Osimhen, Petagna, Lozano e Manolas. I primi tre - stando a quanto riferito da Repubblica.it - sicuramente non recupereranno per la trasferta di mercoledì sul campo del Sassuolo. Il difensore greco, invece, potrebbe rientrare in extremis per la panchina, considerando che sarà assente l'altro centrale Koulibaly, squalificato.