Maradona muto e clima surreale: niente tifo nei minuti iniziali di Napoli-Roma

Il pubblico del Maradona sta assistendo in silenzio a Napoli-Roma in segno di protesta.

TuttoNapoli.net

Il pubblico del Maradona sta assistendo in silenzio a Napoli-Roma in segno di protesta. Nonostante il buon colpo d'occhio sugli spalti nell'impianto di Fuorigrotta, sembra che si giochi a porte chiuse visto uno sciopero del tifo delle Curve in questi primi minuti di gioco. A sentirsi solo i pochi tifosi della Roma presenti, la trasferta è infatti vietata ai residenti nel Lazio. Dopo i primi 15' partono i cori di contestazione nei confronti di De Laurentiis.