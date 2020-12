Maradona, nuova svolta nelle indagini: indagata anche la psichiatra di Diego

Una nuova svolta nelle indagini per la morte di Diego Armando Maradona, la Procura di San Isidro ha ordinato di indagare sul medico personale per una possibile implicazione nella sua morte. La polizia federale argentina ha perquisito la casa e la clinica della psichiatra di Diego Armando Maradona, Agustina Cosachov, portando via stampante, cellulare e documenti vari.

Domenica, invece, era stata perquisita l'abitazione di Leopoldo Luque, medico personale di Diego Maradona. Il dottore è indagato per la morte di Maradona dopo le testimonianze rese dalle figlie dell'ex calciatore del Napoli, che avevano chiesto di esaminare le cartelle cliniche.