Maradona, stop alla cremazione del cadavere: serve un nuovo test di paternità

Stop alla cremazione di Diego Armando Maradona. A deciderlo è un tribunale in Argentina, secondo cui il cadavere andrà riesumato per permettere il test del DNA chiesto da Magal Gil, una giovane donna (adottata) che sostiene di poter essere un'altra figlia del Pibe de Oro. L'avvocato dell'asso argentino sostiene invece che ci sono già campioni di sangue prelevati per permettere gli accertamenti. A scriverlo è il Clarin.