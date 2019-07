Marca attacca ADL: "Ma cosa vuole capire su James? Real ha fatto il prezzo, se lo vuole paghi i 40 mln"

"Uno che ​​non ha assimilato troppo bene il concetto di proprietà privata, è il signor Aurelio De Laurentiis". Così inizia l'attacco al patron del Napoli presente nell'editoriale proposto dal portale spagnolo Marca (molto vicino al Real Madrid, ndr) dopo le dichiarazioni su James: "De Laurentiis dice che non capisce perché il Real Madrid abbia ceduto James in prestito al Bayern e ora invece vogliono venderlo per 40 milioni di euro. Ma tu, caro Aurelio, non devi capire nulla perché il cartellino del calciatore appartiene al Real Madrid, che per acquistarlo aveva speso 80 milioni. Quando hai prodotto uno dei tuoi film perchè lo hai fatto? Perchè avevi i soldi, perchè volevi farlo. Allo stesso modo ora il Real Madrid ti chiede ora 40 milioni per James perché è quello il prezzo che vuole. Non c'è semplicemente nulla da capire: sei interessato al giocatore? Non sei interessato?".